Alessandro De Pasquale, alla prima gara con i colori del team TK, fa en plein con i successi, dopo la pole position conquistata nelle prove di qualifica si è preso di giustezza la vittoria in prefinale, prima di confermarsi sotto la bandiera a scacchi di finale.

Ottimo l’avvio di stagione della Coppa Italia di Zona 7 al Circuito di Triscina con 110 piloti verificati. Già nei fine settimana di avvicinamento all’esordio stagionale, il circuito di Triscina era stato animato da un’intensa attività di test che, nel weekend di gara, si è tradotta in sfide spettacolari e dal risultato tutt’altro che scontato.

Il giovane pilota milazzese Alessandro De Pasquale , è il vincitore del primo round della Coppa Italia di Zona 7 di Kart. De Pasquale, alla prima gara con i colori del team TK ha gareggiato nella categoria KzN Under.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.