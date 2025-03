Per info 3807641409 (anche WhatsApp).

I naturalisti e botanici del MuMa guidano chiunque voglia avvicinarsi al mondo della botanica, offrendo un’esperienza gratuita all’insegna della scoperta e della condivisione. Partecipare significa non solo apprendere nozioni utili sulla flora mediterranea, ma anche rilassarsi in un ambiente unico e fare nuove amicizie.

Ogni sabato e domenica mattina, volontari e appassionati si ritrovano per curare le piante, mantenere gli spazi e condividere la passione per la natura. L’iniziativa è aperta a tutti: dagli esperti ai semplici curiosi che vogliono imparare a conoscere e rispettare il patrimonio naturale siciliano.

Gestito con dedizione dai volontari del MuMa, in collaborazione con l’Orto Botanico di Messina e il Comune di Milazzo, il Giardino Botanico è un esempio di impegno collettivo per la tutela dell’ambiente.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.