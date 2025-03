Giuseppe stava per salire le scale del teatro Trifiletti. Alle 18.30 di venerdì 7 marzo. In perfetto orario, come sempre. Era venuto da Barcellona Pozzo di Gotto, la sua città, per prendere parte alla conferenza stampa del Milazzo Film Festival. Doveva intervistare Marco Tullio Giordana prima, Vanessa Scalera dopo.

La mattina in chat mi aveva chiesto tutti i dettagli per fare al meglio il suo lavoro, come sempre. Qualche domanda prima di inviarmi il link dell’intervista fatta il giorno prima a Sergio Rubini. La nostra conversazione su whatsapp finisce con il mio “Grazie” “Ci vediamo dopo”.

Ci siamo incrociati ai piedi delle scale. Dove Giuseppe Puliafito, 56 anni lo scorso dicembre, direttore responsabile di 24 Live si è sentito male. Dove è stato soccorso da due medici presenti tra il pubblico del Festival. Dove era arrivato puntuale per svolgere al meglio il suo lavoro, quello di giornalista.

Puliafito, ex collaboratore del Giornale di Sicilia e del settimanale Centonove, addetto stampa della Nuova Igea Virtus è morto un’ora dopo le 18.30 all’Ospedale Fogliani dove è stato trasportato da un’ambulanza del 118.

Giuseppe lascia un vuoto immenso nel mondo del giornalismo. Era amato da tutti. Lascia la moglie e collega giornalista Flaviana Gullì e la figlia diciannovenne che da mesi studia a Roma.

A loro va il mio abbraccio più grande.

Il tuo garbo e la tua gentilezza mi hanno sempre lasciato senza parole. Oggi più che mai. Buon viaggio, collega.

Rossana Franzone

