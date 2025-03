Dopo Sergio Rubini e Anna Carlucci, oggi al Attorstudio – Milazzo Film Festival arriva Vanessa Scalera, l’attrice che interpreta la popolare Imma Tataranni nella fortunata serie televisiva. Sarà lei, insieme a Marco Tullio Giordana, la protagonista della seconda giornata dell’undicesima edizione del kermesse mamertina, organizzata dall’associazione “L’altra Milazzo” in programma al teatro Trifiletti di Milazzo fino a domenica 9 marzo. Per il secondo anno consecutivo la direzione artistica è stata affidata a Mario Sesti e Caterina Taricano. «Questo Festival – sottolinea Mario Sesti – da principalmente importanza alla professione di attore. Gli artisti nostri ospiti vengono invitati per parlare del loro lavoro. Sono tutti personaggi del mondo dello spettacolo di grande popolarità, volti noti del cinema e del teatro. Non esiste un’altra rassegna dedicata all’arte della recitazione come questa. Per questo rivendichiamo l’originalità e siamo orgogliosi». «Il Milazzo Film Festival – interviene Caterina – racconta gli attori. I professionisti che ci sono dietro i film e le interpretazioni. E’ un lavoro profondo che non punta sulle passerelle»

Vanessa Scalera salirà sul palco del teatro cittadino nel pomeriggio. A seguire, la proiezione del film “Lea” di Marco Tullio Giordana e subito dopo la consegna del premio “Acting Award” a Vanessa Scalera con Marco Tullio Giordana, Mario Sesti e Caterina Taricano.

Della rassegna milazzese continua ad attirare l’attenzione anche la proiezione di una serie di documentari sulla Sicilia restaurati dal Museo del Cinema di Torino e dalla Cineteca del Friuli. Filmati risalenti ad inizio secolo scorso e accompagnati dalle note dell’artista milazzese Fabio Sodano. La seconda giornata del Festival, cominciata con il coinvolgimento degli studenti, andrà avanti nel primo pomeriggio con la proiezione dei cortometraggi e dei lungometraggi in concorso.

Due le giurie che valuteranno i lavori arrivati dai cinque continenti.

GIURIA CORTI (226 quelli partecipanti al concorso): presidente Michelangelo Messina, Alessia Abbriano, Dario Cangemi, Carlo d’Acquisto, Ivan Scinardo.

GIURIA LUNGHI: presidente Fulvia Caprara, Gloria Satta, Federica d’ Alessio.

Prevista anche la consegna dello “Scarabeo d’Argento Press” che andrà al giornalista milazzese Giovanni Petrungaro.

