Si concluderà questa sera la seconda edizione del “Carnevale del Mare” organizzato dal Comune e curato dall’esperta agli eventi Lucia Scolaro.

Un carnevale che in tutte le sue giornate ha saputo riempire le strade del centro cittadino, regalando divertimento e spensieratezza. Protagoniste le associazioni, la banda musicale “Mascagni”, le scuole di ballo, le parrocchie (straordinario quanto fatto dal “Sacro Cuore”) e gli istituti scolastici pronti a proporre carri a tema carnascialesco e quadri che riprendessero le bellezze del mare della città del Capo.

Così, Pinocchio, i Flintstones, la banda bassotti, Alice nel paese delle meraviglie, gocce d’acqua, meduse, ballerini e ballerine hanno dato vitalità in un centro città affollato non solo dai milazzesi ma anche da visitatori giunti dal comprensorio.

C’è stato anche il Villaggio di Carnevale, promosso dai commercianti milazzesi supportati dall’assessore allo sviluppo economico Angelo Maimone, con la musica dal vivo degli “Atmosfera Blu”, l’animazione per bambini, il comico Giovanni Cacioppo e la degustazione di chiacchiere e maccheronata nel pieno rispetto della tradizione.

Oggi, martedì 4 marzo si riporranno i costumi indossati, non prima però dell’ultima sfilata di carri e quadri, che partirà dalla via Luigi Rizzo alle 15.30 per concludersi in Piazza della Repubblica dove dalle 20 è previsto il gran finale con il “Luciano Fraita Show” e la premiazione dei vincitori tra le machere, i carri e i quadri più apprezzati.

