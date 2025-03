Rosario Leone D’Angelo e Elisa Chillemi sono “Ambasciatori Doc Italy del Gusto per il gelato”

Portano alto il nome della gelateria, ma ancor di più quello della città di Milazzo.



Dopo l’attribuzione dei tre coni del Gambero Rosso, Elisa Chillemi e Rosario Leone D’Angelo conseguono un nuovo traguardo, riconfermandosi per il terzo anno consecutivo “Ambasciatori Doc Italy del gusto per il gelato – Milazzo”.

Ieri a Palazzo Valentini a Roma, la consegna delle onorificenze, in occasione del Giubileo delle Eccellenze per la Pace.



Un riconoscimento importante, che premia la passione, la dedizione, l’impegno con cui svolgono il proprio lavoro e l’attaccamento al territorio.



«Essere ambasciatori del gusto è un onore – dichiarano i maestri gelatieri – ma nel contempo un impegno che portiamo avanti con serietà e dedizione e che ci dà ragione della nostra scelta iniziale di puntare a un lavoro di riscoperta dei sapori tradizionali, associandolo alla sperimentazione e ad un’attenta ricerca delle materie prime»



L’onorificenza di diplomatici del gusto nasce dalla volontà dell’associazione nazionale Doc

Italy di individuare figure patrimonio del Made in Italy, che con il loro lavoro quotidiano riescano a raccontare il territorio e le sue tradizioni, mantenendo una forte identità e riconoscibilità. Soggetti protagonisti di una evoluzione che vede la tradizione italiana andare incontro all’innovazione, conciliando passato e futuro.







