Si sono svolti a Paternò lo scorso weekend i Regionali Master, manifestazione organizzata dalla Fin Sicilia. Ventinove le società siciliane che hanno partecipato compresa la Swimblu Milazzo con i suoi ventisette atleti.

Di rilievo le prestazioni dei mamertini che con ottimi crono sono riusciti a portare un buon medagliere.

Nel comparto femminile Alice Fazio M30 conquista l’argento nei 100 stile ed il bronzo nei 50 stile, Lidia Perdichizzi M40 oro nei 100 delfino ed argento nei 50 delfino, Mariella Bonaffini M60 200sl bronzo – 50 stile argento, Isabella Accorinti medaglia d’argento nei 100 sl categoria M45, Tiziana Smedili oro 200 rana e bronzo 100misti M45.

Nel comparto maschile di rilievo le prestazioni di Angelo Cardillo (argento nei 50 e 100 rana categoria M50) , Francesco Russo (oro 200 sl e bronzo 50 farfalla categoria M40), Simone Scibilia (bronzo 800 stile M45), Gianluca Venuti (Argento 400 MX Oro 200 MX categoria M50), Andrea Maimone (argento 50 rana categoria M20), Sebastiano Celi (bronzo 200 rana M45).

Ottimi risultati anche dalle staffette che riescono ad entrare a podio nelle 4×50 stile M200 argento con Cardillo- Zanfardino-La Malfa-Tricomi e nella 4×50 mista sempre M200 bronzo con Zanfardino – Cardillo – Russo e Tricomi.

Soddisfazioni dai responsabili tecnici Simone Zappia e Sandro Torre per l’ottimo risultato da parte di tutta la squadra Master mamertina che alla fine della manifestazione vede la Swimblu classificata al quinto posto Regionale su 29 società entrate a referto .



«Siamo molto felici – afferma il presidente Simone Zappia insieme al vicepresidente Carmelo Di Natale – da oltre dieci anni ci confermiamo sempre in Top Ten a livello regionale e sempre primi a livello provinciale, tutto frutto dei grandi sacrifici della nostra società, e di tutti i nostri atleti e famiglie che giorno dopo giorno ci incitano a non mollare, per il bene di questo splendido sport e per non far morire definitivamente il Nuoto a Milazzo».

Zappia, inoltre, coglie l’occasione anche per riaprire la polemica riguardo la Piscina Comunale di Milazzo. «Nonostante le mille difficoltà derivate dalla chiusura della strutturale comunale (ormai da anni ) – conclude – noi facciamo di tutto per portare avanti il Nuoto a Milazzo, che “pare “ non interessi a nessuno delle nostre istituzioni».

