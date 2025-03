È in programma per mercoledì 5 marzo, alle 17.30, a palazzo D’Amico la presentazione del libro “Ti bacio quando torno – Storia di Santina“, racconto di settant’anni fa ma estremamente attuale. Dialogheranno con Cataldolo Iacono e Salvatore Lombardo, autori del libro, l’avvocato Santina Dante, vicepresidente dell’associazione “Astrea – Amici delle donne” e Sebastiana Genovese, psicologa, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione.

L’evento è organizzato in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne con l’obiettivo di prevenire, sensibilizzare e contrastare la violenza di genere coinvolgendo la cittadinanza e il territorio.

Il libro, oltre a raccontare la storia e il femminicidio avvenuto in un paesino dell’entroterra siciliano, fa riflettere su pregiudizi e stereotipi di cui ancora oggi noi siamo vittime.

L’agevolissima lettura del testo permette di ripercorrere la storia anche sociale del nostro paese, in particolare del cambiamento del costume, e risulta molto importante e formativa soprattutto per le giovani generazioni, che potranno rendersi conto di come vivevano i loro nonni e di come oggi sembra per certi aspetti di essere in un altro pianeta, ma per molti altri, come nel caso di alcune frasi o modi di pensare, è come se il tempo si fosse fermato.

