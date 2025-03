A conclusione dell’esposizione, sono stati premiati tre lavori con coupon orientati a interessi culturali (cinema, libri, tecnologia). Italia Nostra si è avvalsa della collaborazione dei dirigenti e di referenti scolastici, del Comune che ha concesso i locali di Palazzo D’Amico e di sponsor. In conclusione del Concorso, la giuria ha indicato le menzioni a: “Immutabile mutamento” di Stefano Cambria , Itet ”Leonardo da Vinci”, “Castello di Santa Lucia del Mela” di Alessio D’Amico , I.I.S. “Renato Guttuso”, “U biscottu sampirotu” di Anna Maria Dolcezza , Itt ”Ettore Maiorana”, “Le rovine sul mare. Memorie di un tempo perduto” di Asia Faliti , I.I.S. “Renato Guttuso”,“Tra la terra e il tempo” di Simona Formica , I.I.S. “Renato Guttuso”, “Paese in festa” di Giuliana Mavilia , Itt. ”Ettore Maiorana”, “La nonna che lavora ai ferri” di Giorgio Patané , Itt ”Ettore Maiorana” “Sarta al lavoro” di Rachele Previte , Itt ”Ettore Maiorana”, “Tra cielo e terra” di Massimiliano Tricomi, Itt ”Ettore Maiorana”.

Si è concluso il concorso fotografico per studenti ” Riflessi: storie, luoghi, tradizioni ” organizzato dalla sezione milazzese di Italia Nostra con l’adesione di tutti gli Istituti Secondari Superiori di Milazzo , riprendendo così una tradizione sospesa in occasione dell’epidemia Covid.

