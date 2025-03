Svincolati Milazzo 82 – Scandone Avellino 68. Parziali: 24-21, 40-40, 59-57. La Svincolati Milazzo mette al tappeto la Scandone Avellino centrando una vittoria importante a cospetto di una formazione blasonata. I mamertini terzi in classifica, a quattro punti dalla capolista Monopoli ed a due lunghezze dalla seconda piazza occupata dalla Viola Reggio Calabria, sono in piena corsa per raggiungere i Playoff.

Al Pala Milone, davanti ad una bella cornice di pubblico, i ragazzi di Coach Priulla dopo i primi tre periodi sostanzialmente equilibrati hanno spinto sull’acceleratore nell’ultima frazione centrando meritatamente il successo con un +14 finale.

La Svincolati Milazzo nel prossimo turno di campionato scenderà in campo sul parquet dell’Adria Bari.

Svincolati Milazzo: Salvatico 4, Malual, Quarta 14, Giambò 6, Lalic 12, Bolletta 6, Rimsa 14, Giannullo, Comin 2, Scredi 24. All. Priulla.

Scandone Avellino: D’Offizi, Cantone 8, Zanini 11, Iannicelli, Trapani 14, Soliani 14, Stefanini 7, Stentardo 3, Pichi 11, Iacorossi ne, Jaskus. All. Sanfilippo.

Arbitri: Cappello e Barbagallo.

