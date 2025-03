Fabio Stefanini giocatore della squadra di basket dell’Avellino è a Milazzo con Valentina Vignali, cestista, modella e noto personaggio televisivo.

Da due giorni Fabio e Valentina sono in città. Oggi al Pala Milone gli Svincolati sfideranno l’Avellino, la squadra di Stefanini, e la coppia ha approfittato dell’occasione per una breve vacanza a Milazzo.

Ieri sono stati in giro tutto il giorno scegliendo di pranzare in un noto ristorante milazzese. Menù rigorosamente a base di pesce.

La cestita e modella Valentina Vignali che ha giocato in Serie A2 è volto noto dello spettacolo, oltre la sua seguitissima pagina instagram dove ieri ha pubblicato una storia da Milazzo, è nota per essere stata finalista a Miss Italia nel 2010, per aver partecipato nel film di Carlo Vanzina Sotto il vestito niente. Spesso finita sulle prime copertine di giornali come Playboy e GQ Italia ha partecipato al Grande Fratello VIP.

La Vignali è modella delle campagne pubblicitarie di Telecom Italia accanto a Bianca Balti, di Pupa, Huawei e Oral-B. Dal 2020 poi è testimonial del brand di biancheria intima Victoria’s Secret Italia.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin