Arriva un ulteriore contributo per risolvere il problema dell’invasione del vermocane, un fenomeno che ha messo in forte crisi la marineria siciliana ed in particolare quella milazzese. Il Comune di Milazzo ha firmato un protocollo d’intesa col Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università di Messina per avviare una attività di monitoraggio congiunto con l’obiettivo di ampliare ed approfondire le conoscenze scientifiche relative alla biologia del vermocane, specie ritenuta altamente invasiva che ad oggi rappresenta una concreta minaccia del benessere della biodiversità marina, oltre a poter danneggiare attività economiche come la pesca. Previste attività di campionamento e successiva analisi dei campioni.

Il protocollo avrà la durata di quattro anni. Per il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, responsabile Scientifico del Protocollo sarà il dottor Alessio Alesci, mentre per il Comune il responsabile è il sindaco Pippo Midili.



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin