Al Myplant 2025 di Milano presente anche Milazzo con i suoi florovivaisti e la scuola Laboratorio idee con il suo fondatore Carmelo Antonuccio.

La fiera annuale del Florovivaismo è luogo di ispirazioni, tendenze, novità, ambientazioni, sfilate, workshop, dimostrazioni all’insegna della creatività, della bellezza, della condivisione e del business: come sempre, e sempre di più, Myplant conferma di essere il gigantesco trend book del mondo del verde e le associazioni milazzesi “Milazzo Flora” e “Milagross” come nel passato hanno dato il loro valido contributo di idee e innovazione.

Il ‘place to be’ in grado di offrire le più preziose esperienze di coinvolgimento, condivisione, partecipazione e conoscenza con scenografie, ambientazioni, atelier, shooting, show-cooking, celebrazioni, concorsi, premi e laboratori aperti.

Presenti le scuole di arte floreale, Ivan Berg, Federfiori, Fondazione Minoprio, Floos, Le Mani Parlano, Laboratorio Idee, Officina delle Piante, Iza Tkaczyk. Con il loro messaggio forte e profondo che celebra la potenza della bellezza in chiave naturale e Marilena Calbini e Vincenzo Antonuccio, tra i top ten floral designer al mondo che hanno proposto i ColorTrend sulle tendenze colore in combinazioni cromatiche, per la prossima primavera/estate e altrettante per le prossime tendenze autunno/inverno, accuratamente studiate da loro in pendant con vasi, nastri, fiori e oggetti, creando un percorso che parte dalla moda e attraversa l’arte e il design.

Anche il Verde Sportivo ha trovato il suo spazio ospitando le federazioni sportive Figc, Iscs, Federcalcio Servizi, Lnd Impianti, Fidal, per esporre un’agenda con imprese, leghe, associazioni e federazioni sportive, grounds manager e greenkeeper internazionali, Ppaa, progettisti, esperti e tecnici, società sportive, costruttori, agronomi, fornitori del verde, manutentori e gestori di impianti sportivi.

La presenza del settore florovivaista, alla fiera Myplant, è stata motivo di soddisfazione per l’amministrazione comunale di Milazzo che plaude all’esperienza apportata dagli addetti ai lavori del nostro territorio.

