MESSINA. È morto all’età di 78 anni Tullio Lanese, arbitro messinese internazionale di calcio.

Il cordoglio di Federico Basile, sindaco di Messina. «A nome dell’amministrazione comunale e mio personale desidero esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di Tullio Lanese. Una grande perdita per la nostra comunità per essersi distinto a livello nazionale ed internazionale come uno dei più celebri arbitri italiani. In questo momento di dolore ci stringiamo alla sua famiglia e alle persone a lui più vicine».

Divenuto arbitro nel 1965, Tullio Lanese ha scalato le varie categorie nazionali fino ai massimi campionati professionistici, dirigendo 170 gare di Serie A e 130 di Serie B, due finali di Coppa Italia, una di Coppa dei Campioni, e partite nei Mondiali del 1990. Ha ricoperto anche la carica di Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri dal 2000 al 2006.

«La sua carriera, insignita anche di prestigiosi riconoscimenti dal Premio Mauro, alla Stella d’Oro del CONI al merito sportivo, la nomina prima Cavaliere e poi Ufficiale della Repubblica, sono stati riconoscimenti – conclude Basile – che hanno contribuito unitamente alla sua passione per il calcio a portare alto il nome di Messina».

Il presidente AIA, in accordo con il presidente Federale, ha disposto per tutti gli arbitri – in occasione di tutte le gare del fine settimana ed eventuali posticipi – di indossare il lutto al braccio.

