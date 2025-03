Dopo il forzato rinvio di giovedì e l’inaugurazione di ieri del “Villaggio di carnevale” in piazza Duomo a cura dell’associazione Mylae Events aps, oggi secondo appuntamento con il “Carnevale del Mare 2025” promosso dal Comune e organizzato da un gruppo di lavoro guidato dall’esperta del sindaco Midili, Lucia Scolaro.

Un programma che coinvolge associazioni, scuole e parrocchie. Alle 16 avrà inizio la sfilata dei carri e dei quadri ispirati al mare di Milazzo col consueto percorso che avrà come punto di partenza la via Luigi Rizzo giungendo sino a Vaccarella con ritorno in piazza della Repubblica, dove alle 21 è prevista l’esibizione del comico Giovanni Cacioppo.

Dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 22 invece riaprirà, dopo il successo di presenze di ieri, in piazza Duomo il “Villaggio di Carnevale” pronto ad accogliere e far divertire i bambini grazie all’animazione di Fantavolando.

Il gran finale del carnevale del mare si avrà martedì 4 febbraio con ancora la sfilata dei carri a tema a partire dalle 15.30 e poi sempre in piazza Duomo dalle 20 ci sarà l’esibizione del “Luciano Fraita Show” e tra canti e balli si arriverà alla premiazione dei vincitori.

