Maria Ruggeri ha conquistato oggi ad Ancona il titolo italiano Master su pista sui 60 metri. Traguardo che ha raggiunto con il tempo di 8″44. Una riconferma per l’atleta milazzese di adozione che, già lo scorso anno, aveva vinto il titolo italiano.

E’ la velocista della categoria F55 più forte d’Italia.

Maria Ruggeri è scesa in pista con la casacca dell’Atletica Villafranca ma è vice presidente della Dream Atletica Milazzo ed è allenatrice e coordinatrice della scuola di atletica milazzese.

Soddisfazione per la vittoria arriva anche da Antonio Nicosia, assessore allo sport del Comune di Milazzo. «L’amministrazione – afferma – è sempre stata vicina a questa atleta ed ai progetti portati avanti in città. Iniziative importanti per la crescita dell’atletica milazzese».

