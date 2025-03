Milazzo, in Marina Garibaldi la sfilata in maschera degli alunni del Comprensivo Secondo

Un’allegra e coloratissima sfilata in maschera in Marina Garibaldi per gli alunni delle scuole primarie dell’istituto comprensivo secondo di Milazzo che hanno così festeggiato il Carnevale. Gli alunni accompagnati dai propri docenti e con l’aiuto prezioso delle mamme, si sono ritrovati tutti ieri in Marina Garibaldi ed hanno letteralmente invaso il lungomare.

Gli insegnanti hanno organizzato gruppi a tema. Hanno sfilato Clown, la carica dei 101 accompagnata da Crudelia De Mon, i personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie, i Minions, la famiglia Adams, gli , tutti i segni zodiacali e pesciolini, dame, cavalieri, pirati e una splendida Mary Poppins.

L’atmosfera è stata festosa e rumorosa. La Marina Garibaldi si è animata di corse, risate, canti e tanta allegria. In maschera anche gli insegnati e la dirigente scolastica Alma Legrottaglie.



«Un’esperienza impegnativa – confessa la preside – per lo spostamento a piedi delle scolaresche ma la fatica è stata ripagata dalla gioia dei bambini e dai bellissimi momenti vissuti insieme baciati da un caldo sole. Il carnevale è dei piccoli ed oggi lo abbiamo festeggiato tutti insieme nel migliore dei modi».

