Un lettore scrive alla nostra redazione per segnalare «una volta tanto, un caso di Buona Sanità». Lo fa raccontando nei dettagli la sua esperienza e facendo una analisi di quello che succede nella sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale Fogliani. «Espongo – dice – qui di seguito i fatti con obiettività ed imparzialità nella speranza di una pubblicazione che possa essere anche da monito per i lettori».

LA LETTERA. Mi chiamo Enrico Caruso e sono un cittadino milazzese. La settimana scorsa, ho accusato i sintomi di un infarto e quindi, dopo alcune ore dall’insorgere del sintomo, mi sono recato al pronto soccorso di Milazzo. Arrivato, ho trovato la solita sala di attesa piena per lo più di parenti, amici e conoscenti di ogni singolo degente che ci fosse all’interno del pronto soccorso stesso (per intenderci un rapporto in media di 1 a 3).

Ma senza scoraggiarmi dall’inutile confusione di quest’ultimi, mi sono presentato all’accettazione dicendo che avevo l’impressione di avere un infarto in corso. Mi hanno fatto entrare subito e dopo avermi registrato mi hanno messo in attesa il tempo necessario per potersi dedicare a me ed appurare il mio stato di salute.

Al pronto soccorso mi sono relazionato con una dottoressa ed un equipe di infermieri umani e professionisti che pur lavorando sotto pressione, per l’alto numero di pazienti, mi hanno sottoposto ad un’attenta serie di accertamenti come: elettrocardiogramma, RX del torace, analisi del sangue ed, infine, chiamando lo specialista dal reparto cardiologia hanno eseguito un’ecografia al fine di valutare un eventuale ricovero.

Va sottolineato che per evitare che mi potessi agitare ulteriormente alla conferma di avere un infarto in corso, mi è stato detto con delicatezza e professionalità che era meglio che se per quella sera mi fossi fermato in osservazione. Nell’attesa di essere ricoverato, ho avuto modo di poter osservare il via vai di persone che arrivavano al pronto soccorso. Persone che pretendevano di essere assistite per banalità che poco centrano con il pronto soccorso stesso come, una su tutte: un mal di denti.

Dopo alcune ore dal mio arrivo all’ospedale, quindi, mi sono trovato catapultato in UTIC (che solo in seguito ho capito fosse Unità Terapia Intensiva Cardiologia) dove mi hanno dato attenzione ed assistenza continua giorno e notte. Sono stato edotto circa le mie condizioni fisiche e circa l’iter che intendevano seguire per il mio caso.

Così, il giorno dopo, mi hanno trasferito in ambulanza con la presenza di un medico e due paramedici, all’ospedale di Patti dove mi attendeva una sala operatoria, un chirurgo due medici e tre infermieri eseguendo i una coronarografia e riportandomi all’ospedale di Milazzo.

Nei giorni di degenza a seguire ho osservato un’ alternanza continua e scadenzata di personale che si susseguiva giorno e notte sabato e domenica, dal medico all’inserviente (figura quest’ultima importantissima per la dignità umana di ogni singolo paziente) dal personale delle pulizie a quello della distribuzione dei pasti che hanno seguito in maniera professionale ed umana tutti i pazienti presenti all’interno della struttura senza distinzione alcuna di età, sesso, ceto sociale e nazionalità offrendo a tutti lo stesso servizio e le stesse attenzioni e cure.

Va sottolineato che ci sono stati medici che hanno fatto orari di dodici ore consecutive di domenica senza lamentarsi ed offrendo lo stesso impegno fino all’ultimo. Per poi presentarsi lunedì mattina alle 8 puntuali e sempre mettendoci lo stesso impegno e professionalità.

Oggi, grazie a loro tutti, sono qui per raccontarvi la mia personale storia di buona sanità invitandovi a non essere negativamente pregiudizievoli nei confronti di una struttura e di un personale che quotidianamente lotta per salvare vite e al tempo stesso sopperendo a delle mancanze strumentali ed infrastrutturali. Dopo tutto il sistema sanitario Italiano è uno dei migliori al mondo proprio perchè offre ad ogni singolo cittadino lo straordinario servizio di assistenza. E permettetemi di sottolineare che se mi fossi trovato in America un iter uguale a quello che vi ho appena raccontato, sarebbe costato in media circa 150.000 dollari

