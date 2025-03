Avversaria dal blasone storico per la Svincolati Milazzo, a calcare il parquet del Pala Milone sarà domenica 2 marzo la Scandone Avellino fino a qualche anno addietro in Serie A.

La compagine milazzese, ad oggi terza in classifica ed in piena corsa per i Playoff, punta al riscatto dopo la sconfitta maturata sulla sirena in quel di Molfetta.



Arriviamo a queste sfida vogliosi di fare bene e di tornare al successo – ci dice il playmaker e vice capitano Angelo Salvatico – contiamo molto sulla spinta dei nostri tifosi e sulla loro massiccia presenza al palazzetto.

