Durante il raduno, oltre agli allenamenti ed alla presentazione della Nazionale alla città, gli atleti Azzurri infatti avranno la possibilità di conoscere e scoprire le bellezze di Milazzo, trasformando quindi l’appuntamento sportivo in uno stimolo per la promozione della città.

Un appuntamento questo che anticiperà altri due momenti importanti in programma nel weekend dell’1, 2 e 3 agosto, quando nell’ambito della quinta edizione dell’ Allinparty , il “Festival dello sport aperto a tutti” realizzato da Mediterranea Eventi ed Aism Sicilia presso il Mediterranea Club, si svolgeranno la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia di calcio balilla paralimpico, altro appuntamento di grande prestigio che porterà a Milazzo alcuni dei migliori atleti italiani della disciplina.

«Una grande unità di intenti – affermano Midili e Nicosia – che si è sin da subito trasformata in un’opportunità interessantissima per Milazzo, sempre più città aperta all’ospitalità ed alle tematiche dell’inclusione».

E’ la prima volta che un raduno si svolge al Sud Italia. Decisiva la disponibilità dell’amministrazione comunale che grazie all’impegno dell’assessore allo Sport, Antonio Nicosia e del sindaco Pippo Midili, ha fissato l’arrivo degli atleti e delle atlete della Nazionale Azzurra selezionati dal Commissario Tecnico Giovanni Braconi, che sfrutteranno al meglio i 3 giorni per preparare i prossimi appuntamenti internazionali in programma nel 2026.

La Nazionale Italiana di calcio balilla paralimpico dal 29 al 31 luglio sarà ospite della Città di Milazzo per il raduno indetto dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla presieduta dal Presidente Francesco Bonanno .

