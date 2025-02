Un varco a pagamento con un ticket d’ingresso accessibile a tutti. Attivo solo nei weekend estivi di luglio e agosto. In sintesi la sperimentazione della Ztl nella zona del Tono è questa. È stato chiaro e diretto ieri il sindaco di Milazzo Pippo Midili durante l’incontro con i commercianti della zona balneare mamertina. Riunione che precede quella in programma mercoledì 5 marzo, alle 18.30, con i cittadini del Tono.

«Abbiamo presentato le nostre proposte e ci siamo confrontati con il sindaco Midili – precisano i titolari delle attività turistiche (ristorazione e settore alberghiero) – per trovare insieme soluzioni utili a tutelare gli interessi sia nostri che dei bagnanti. Soprattutto di tutti quelli che abitualmente frequentano la riviera di Ponente».

Tra le proposte avanzate dai commercianti la possibilità di prevedere, per chi fa l’abbonamento al lido per un mese, di pagare di meno. Un’opportunità che va incontro ai proprietari dei stabilimenti balneari anche per poter mantenere la loro clientela. Nella zona del Tono si potrà comunque accedere senza pagare il ticket per chi si fermerà solo un’ora.

«Lo scorso anno – sottolineano i commercianti – con l’aumento dei vigili e l’intervento dei carri attrezzi la stagione è stata gestita in modo positivo. Per questo siamo fiduciosi rispetto l’introduzione di questa nuova iniziativa. Ma bisogna trovare la strategia giusta per riuscire ad attirare sempre più turisti».

A questo punto il sindaco, dopo l’incontro con i cittadini di mercoledì prossimo, valuterà le richieste. Obiettivo principale per la prossima stagione è migliorare la viabilità senza penalizzare le attività commerciali.

«Sono suggerimenti che prenderemo sicuramente in considerazione – precisa Midili – colgo positivamente il fatto che i commercianti abbiano ritenuto utile il lavoro già svolto nella passata stagione estiva. L’intento non è quello di chiudere il Tono ma di regolamentarlo. Di farlo frequentare in maniera più vivibile a tutti, residente e turisti, e soprattutto di mettere le attività commerciali nelle condizioni di operare come hanno fatto fino ad oggi cercando di migliorare l’offerta. Sono soddisfatto perchè è stato un incontro cordiale ci siamo chiariti su tanti aspetti. L’a comunione d’intenti l’obiettivo è quello di far crescere la nostra città»

L’intento dell’amministrazione comunale è duplice: snellire il traffico della zona che nel periodo estivo diventa ingestibile creando notevoli disagi ai residenti ma anche valorizzare il Tono.

Il prezzo del ticket dovrebbe andare da un euro (per i residenti) a tre euro per i turisti che rimangono mezza giornata, cinque tutto il giorno.

La navetta a disposizione dei cittadini partirà dal centro cittadino, bisogna ancora individuare il posto più adatto, e non dal campo sportivo. Punto in cui l’ingresso alla strada che conduce alla ngonia diventerà a pagamento.

Adesso il sindaco Pippo Midili ascolterà i cittadini residenti nelle vie interessate (via Tono, via Porticella, via Nettuno, via dei Corsari, via Maestrale, via Eolie, via Orione, via delle Magnolie, Piazza Ngonia).

Le perplessità non mancano.

