Milazzo, incidente in via Gramsci. Pedone ferito

Incidente in via Gramsci incrocio via dei Giardini. Investito un pedone rimasto ferito.

Sul posto la Polizia Locale e un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo, un quarantenne, all’ospedale Fogliani.

