Approvato dalla giunta municipale il progetto esecutivo per il recupero dell’ex convento dei Cappuccini che diventerà una “stazione di posta” per accogliere soggetti in difficoltà grazie alle risorse messe a disposizione dal Pnrr (misura 5) per l’importo di circa 1,1 milioni.

Adesso si potrà procedere alla gara d’appalto che sarà però dell’importo di circa 500 mila euro, con la restante parte a disposizione dell’Amministrazione per procedere poi a rendere funzionale l’edificio recuperato da un degrado che si trascina da oltre dieci anni.



«Quella che, tecnicamente, viene definita “stazione di posta” è un investimento che gli enti locali portano avanti con lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all’alloggio temporaneo, in proprie strutture e offrire loro servizi completi sia con il fine di promuoverne l’autonomia che per favorire una piena integrazione sociale – afferma Natascia Fazzeri, assessore ai servizi sociali – Nel caso del Distretto di Milazzo, che comprende tredici Comuni, l’immobile individuato è quello che ha ospitato fino ad alcuni anni addietro gli uffici Lavori Pubblici».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin