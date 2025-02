Lunedì 3 e martedì 4 marzo scuole comunali chiuse. In concomitanza con le festività del Carnevale verrà effettuata la disinfestazione dei plessi scolastici (istituti Comprensivi II e III).

In programma interventi di disinfestazione per assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali a tutela della salute degli alunni e del personale tutto.

