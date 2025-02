Palabiliardo Milazzo, al via domani il “Trinacria Cup”. In gara 160 atleti tra cui i migliori d’Italia

Per la quarta volta negli ultimi anni la Sala Palabiliardo di Milazzo ospiterà da domani 26 febbraio a domenica 2 marzo il “Trinacria Cup”.



All’evento parteciperanno i migliori giocatori d’Italia provenienti dalla capitale e da Verona, atleti di ogni categoria, che metteranno alla prova le loro prestazioni con le migliori stecche a livello nazionale.

L’evento ospiterà 160 atleti e ancora una volta sarà al centro di ogni discussione per quanto riguarda il mondo del biliardo particolarmente dell’8-15.



L’evento potrà essere seguito in diretta su YouTube sul canale Palabiliardo Milazzo.

Saranno presenti campioni italiani della specialità tra cui Daniele Corrieri per i nazionali, Gaetano Gasbarro per la serie A, Giampiero Petrassi per la serie B e Giuseppe Pagliazzo per la serie C.

