Due giorni di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili all’istituto Guttuso di Milazzo. L’iniziativa è del Rotary Club Valle del Mela presieduto da Gianfranco Caruso che ha organizzato l’evento con il supporto di Depagroup.

La prima delle due giornate si è svolta oggi nella sede di via Risorgimento (alberghiero), la seconda domani in via Gramsci e via XX Luglio (liceo artistico).

Si tratta di eventi che hanno lo scopo di sensibilizzare e informare i giovani delle quarte e quinte classi sulla prevenzione di malattie come Hiv-Aids, Candida, Chlamydia, Hpv e delle altre malattie sessualmente trasmissibili.

«Portare avanti progetti di questo tipo all’interno delle scuole – sottolinea il presidente del Rotary – è importantissimo per noi. E grazie alla collaborazione di Depagroup è stato possibile mettere in piedi un’iniziativa che mette al confronto gli specialisti con i ragazzi».

Relatori degli incontri Placido Mondello infettivologo, Placido Mondello ginecologo, Anna Maria Bonanno anatomopatologo, Nicla Ruggeri biologa. Lezioni, che dopo la breve parte introduttiva, hanno lo scopo di coinvolgere gli studenti con domande, riflessioni, curiosità. E soprattutto di far cogliere l’importanza della prevenzione.

Presente all’incontro di oggi l’amministratore di Depagroup Marco De Pasquale. Il gruppo di aziende milazzesi è sempre in prima linea quando si tratta di iniziative che hanno al centro la prevenzione, soprattutto rivolta ai giovani. Lo scorso anno ha, infatti, portato avanti il progetto “Ama Te stess@” all’interno di tutte le scuole cittadine con una serie di incontri che si sono susseguiti con notevole successo. E che sta proseguendo quest’anno proprio con l’iniziativa del Rotary.

«La prevenzione è al centro di tutte le nostre attività – precisa De Pasquale – abbiamo avviato il progetto “Ama Te stess@” proprio per riuscire a far comprendere quanto sia importante uno stile di vita sano tramite l’alimentazione, i controlli periodici e lo sport per la prevenzione di tutte le patologie. Il nostro progetto raggiungerà il culmine con l’apertura della nuova struttura dove il progetto “Ama Te stess@” sarà alla base di ogni attività»

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin