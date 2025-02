All’Eudi Show di Bologna, il più grande evento italiano dedicato alla subacquea, dove si respira la passione per il mare in ogni angolo, l’Area Marina Protetta “Capo Milazzo” è stata ancora una volta protagonista.

Nel corso di un incontro nello stand “Videosub cafè”, il presidente Giovanni Mangano ha illustrato i risultati delle analisi effettuate dall’Università degli Studi di Messina, dall’associazione Marevivo e dalla stazione zoologia Anton Dohrn nell’Area Marina di Capo Milazzo. Dati che mettono in evidenza il miglioramento dello stato delle acque e l’incoraggiante ripopolamento della fauna ittica.

Sottolineata anche la positiva collaborazione con i pescatori locali che saranno coinvolti ancora una volta nel progetto finanziato dall’ex Ministero politiche agricole forestali e per la pesca sostenibile, che prevede campagne di monitoraggio del pescato.

«Proseguono – afferma il presidente del Consorzio, Giovanni Mangano – quei risvolti positivi che stavamo aspettando. Aver difeso quello specchio d’acqua si sta rivelando una scelta doverosa». I dati, infatti, dimostrano che il sistema di gestione sta producendo importanti risultati con l’obiettivo della tutela e della conservazione ambientale. A distanza di quasi cinque anni dall’istituzione dell’Amp, quei risvolti positivi che ci si aspettava stanno arrivando» e l’aver difeso quello specchio d’acqua si sta rivelando una scelta preziosa. Si è parlato anche dell’evoluzione dell’Area Marina protetta Capo Milazzo, dei progetti futuri, del turismo sostenibile, dei sentieri naturalistici e dei siti subacquei di questi straordinari fondali dove prolifera la biodiversità. Biodiversità che tutti i presenti all’incontro hanno potuto apprezzare grazie alle immagini e ai contributi dei subacquei Filippo Giaimo e Domenico Cutroneo.

