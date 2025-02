E’ stato approvato dalla Camera il testo del DdL di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 dicembre 2024, n.202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ecco le più importanti:

Per gli operatori sanitari si estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica e pertanto permane l’obbligo all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Per gli Enti del terzo settore viene rinviato al 1.1.2026 l’operatività del nuovo regime di esenzione IVA.

Riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Il comma 1 prevede la riammissione alla procedura di rottamazione-quater per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. Sarà possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, una dichiarazione con modalità esclusivamente telematiche in cui il debitore potrà optare per il numero delle rate scelto con un massimo di dieci. Il pagamento delle somme dovute è effettuato alternativamente in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 o nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. L’agente della riscossione comunicherà al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Viene disposta una proroga al 31 marzo 2025 del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale le imprese con sede legale in Italia – e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

Si dispone una proroga al 31 dicembre 2025 (anziché al 31 dicembre 2024) del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa.

Si modifica la norma transitoria nell’ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato; la norma oggetto di modifica concerne uno dei presupposti di ammissibilità – cosiddette causali – di una durata dei contratti superiore a dodici mesi – e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La causale transitoria in oggetto è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro un determinato termine, il quale viene ora prorogato dal 31dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

