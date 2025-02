Il consigliere comunale Franco Rizzo ha diramato una nota nella quale a seguito delle tensioni politiche degli ultimi giorni tra esponenti della maggioranza e dell’opposizione invita tutti ad abbassare i toni. «Negli ultimi tempi ­ – ha affermato – abbiamo assistito a una deriva preoccupante nel modo di fare politica in questa città. Invece di concentrarci sui problemi reali e sulle soluzioni concrete, si sta diffondendo una pericolosa “macchina del fango”: insinuazioni, attacchi personali, manipolazioni mediatiche che mirano a screditare l’avversario anziché a migliorare la vita dei cittadini. Questa non è politica. Questa è delegittimazione. È un gioco al ribasso che allontana le persone dalle istituzioni e alimenta sfiducia e rancore. Chiunque abbia un ruolo pubblico sa che il confronto è essenziale. Le divergenze di idee sono il sale della democrazia. Ma il confronto deve essere basato su argomenti, non su diffamazioni. Possiamo discutere di bilancio, di infrastrutture, di servizi, di sicurezza, ma dobbiamo farlo con serietà e rispetto. Quando il dibattito si trasforma in una lotta di insulti, chi ci rimette non siamo noi consiglieri, o l’amministrazione, ma i cittadini, che si aspettano risposte, non teatrini.

A tutti i colleghi consiglieri, di maggioranza e opposizione, faccio un appello: torniamo a parlare di idee, di progetti, di soluzioni. Dimostriamo che la politica può essere uno strumento di crescita, non di distruzione. E abbiamo visto in che condizioni si è ritrovata Milazzo quando questa coalizione ha vinto le elezioni nel 2020 ed è stata costretta praticamente a ripartire da zero, attuando una vera e propria rigenerazione urbana che oggi comincia a dare i suoi frutti. Comprendo che una amministrazione così operativa dia fastidio a chi in passato non ha fatto nulla, o peggio ha fatto dei danni a Milazzo, ma non è possibile tollerare atteggiamenti populistici basati sulla bugia, sulla falsità, che hanno, lo ripeto, l’unico fine di creare confusione. Bene ha fatto il sindaco a bloccare subito questi tentativi di chi senza arte e ne parte vuole riportare indietro la città. Siamo tutti con lui pronti a sostenerlo in questo impegno, aggiuntivo a quello che quotidianamente dedica con entusiasmo e determinazione affinché Milazzo continui il suo percorso di crescita.

Chiudo con una riflessione: la politica può essere due cose. O un’arena in cui si combatte per il potere a ogni costo, o un servizio alla comunità. Noi abbiamo il dovere di scegliere la seconda strada».

