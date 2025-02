Si è svolto all’Antiquarium Archeologico “Domenico Ryolo” di Milazzo, il primo incontro del progetto “Storia di Milazzo: un racconto da disegnare”, che ha coinvolto 50 alunni delle seconde classi delle Scuole Garibaldi e Luigi Rizzo.

L’iniziativa, ideata da Simone Magistri e dalla pittrice Laura Marchese, con il supporto della Società Milazzese di Storia Patria, nasce con l’obiettivo di far conoscere ai più giovani il patrimonio storico-artistico locale, spesso non valorizzato come meriterebbe, attraverso un approccio creativo e coinvolgente.

Il progetto prevede visite guidate a importanti monumenti di Milazzo, accompagnate da spiegazioni a cura dei soci della Società Milazzese di Storia Patria e seguite da un laboratorio artistico in cui i ragazzi realizzeranno disegni ispirati ai beni culturali osservati.

Il primo incontro presso l’Antiquarium ha visto una partecipazione attiva e interessata da parte dei ragazzi, che hanno seguito con attenzione le spiegazioni sui reperti fornite da Carmelo Fulco e, sotto la guida della pittrice Laura Marchese, hanno realizzato splendidi disegni ispirati alla visita.

Il progetto, che per quest’anno coinvolgerà in via sperimentale alcune classi delle Scuole Garibaldi e Luigi Rizzo, prevede un ciclo di cinque incontri fino a giugno, con tappe in diversi monumenti della città. L’iniziativa si concluderà con una mostra e la pubblicazione di una breve guida illustrata dai disegni dei ragazzi.

L’obiettivo degli ideatori del progetto, condiviso con la dirigente dell’Istituto Comprensivo Secondo, che insieme agli insegnanti ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, è di estendere per il prossimo anno scolastico la partecipazione ad altre classi, al fine di accrescere sempre più la consapevolezza delle nuove generazioni sull’importanza del patrimonio storico e artistico di Milazzo.

