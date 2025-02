L’Area Marina Protetta Capo Milazzo, insieme all’amministrazione Comunale e alla Famiglia Del Bono, ha deciso di procedere alla sistemazione della Croce di Punta Mazza dedicata a Totuccio Del Bono, segno distintivo del luogo.

La croce è stata danneggiata a seguito delle ultime mareggiate.





«La Croce di Punta Mazza – dichiara il presidente Giovanni Mangano – rappresenta anche un punto di riferimento, un monumento per i milazzesi, oltre ad essere un luogo di conforto e preghiera per i pescatori. Nei prossimi giorni, verrà effettuato un sopralluogo per definire i lavori di manutenzione della croce che ricade all’interno dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo».

