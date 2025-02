Domani al via la prima giornata del Carnevale del Mare. Per consentire la sfilata dei carri il centro cittadino sarà interamente chiuso al traffico. Saranno oltre cinquecento i partecipanti , ai quali si aggiungeranno i cittadini che pur non partecipando alla gara, vorranno trascorrere delle ore di divertimento. A partire dalle 15.30 il corteo sfilerà dalla via Luigi Rizzo sino a Vaccarella con ritorno in piazza della Repubblica, dove il divertimento continuerà alle 20 con il concerto del gruppo “Atmosfera blu”.

Giovedì 27 invece il secondo appuntamento alle 18 con l’apertura in piazza Duomo del “Villaggio di carnevale” a cura dell’associazione Mylae Events aps con la collaborazione dell’animazione “Fantavolando”. Tanta musica, divertimento e animazione con la “Dream Factory” e la partecipazione delle scuole di ballo . Quindi in piazza Duomo dalle 20 degustazione di maccheroni e chiacchiere a cura dei commercianti cittadini e poi balli di gruppo (latino americani e caraibici) a cura del maestro Giuseppe Pino e dj Morris.

L’esperta del sindaco Lucia Scolaro che ha curato l’organizzazione della manifestazione ha poi reso nota la composizione della commissione che dovrà giudicare tutti i partecipanti alla sfilata.

LA COMMISSIONE. A farne parte saranno l’assessore alle attività produttive Angelo Maimone, l’architetto Annamaria Prestipino dipendente comunale, l’architetto Francesca Maio, il presidente dell’Area Marina Giovanni Mangano, l’artista di strada Nuccio Pensabene e l’esperto del sindaco Franco Russo.

