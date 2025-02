È quasi tutto pronto in vista della imminente apertura del primo Esidia Point in Sicilia, appuntamento per sabato 22 febbraio alle 18:30 in via Garibaldi n° 80 a Messina. Lo annuncia l’associazione senza scopo di lucro Esidia – Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale. A breve, partirà il conto alla rovescia per l’inaugurazione dello sportello, attivo sul territorio per l’innovazione e la cultura digitale.

L’evento si svolgerà nei locali della Bno Informatica, con la partecipazione dei responsabili di Esidia capitanata dal suo fondatore, Antonino Sapienza, e alla presenza di Biagio Natoli Orioles co-fondatore dell’Associazione e titolare di BNO Informatica.

Sarà l’occasione per presentare i servizi disponibili che l’ESIDIA Point fornirà. Formazione digitale per tutti i livelli, a partire dal supporto veloce di base con assistenza personalizzata ed un addetto pronto a rispondere a dubbi e necessità, rivolta a chi non ha mai approcciato al digitale. Corsi dedicati all’uso delle nuove tecnologie per incrementare le competenze digitali personali e professionali. Supporto nell’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione ed istituzionali (SPID, it wallet, firma digitale e pagamenti elettronici e consulenza per le imprese e i professionisti, con focus su soluzioni innovative inclusa l’intelligenza artificiale).

Gli ESIDIA Point nascono con l’obiettivo di avvicinare cittadini, imprese e professionisti al mondo della digitalizzazione, offrendo supporto, formazione, consulenza per migliorare le competenze digitali e incentivare l’uso consapevole delle nuove tecnologie.

“La nascita del primo ESIDIA Point – ha dichiarato Antonino Sapienza – segna un passo fondamentale nel percorso di diffusione della cultura digitale in Sicilia. Vogliamo creare spazi accessibili, utili ed inclusivi dove chiunque possa trovare supporto per affrontare il cambiamento tecnologico con consapevolezza”.

Ingresso libero e aperto a tutti. Ulteriori info: www.esidia.it

