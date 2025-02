Ancora polemiche sulla situazione economico-finanziaria del Comune di Milazzo. Le perplessità sono state sollevate di nuovo dal consigliere comunale Lorenzo Italiano che ha diramato un articolato comunicato stampa richiamando la recente approvazione del Bilancio 2025. Un documento che è stato inviato anche al Ministero dell’Interno e alla Corte dei Conti. Le accuse avanzate dal consigliere di minoranza si riassumono in poche parole nonostante la completezza del documento.

Violazione delle normative tecnico contabili e di bilancio, che esprimerebbero le condizioni economico finanziarie del comune in equilibrio piuttosto che in dissesto o pre-dissesto. Ma non solo. Italiano punta il dito anche contro le nuove assunzioni fatte dal comune che in una condizione di dissesto non potevano avere luogo.

«Con la pubblicazione della delibera consiliare con cui si approva il bilancio di previsione finanziario 2025-2027- scrive Italiano – l’amministrazione Midili, ha reso ufficiale l’elusione di oltre 20 milioni di disavanzo di amministrazione. Questa enorme quantità di debito, formatosi di anno in anno nel corso della legislatura non è stato applicato nella spesa corrente dei Bilanci 2023-2024-2025-2026, perché l’amministrazione con condotte contabili e reiterate violazioni della normativa avrebbe violato l’art.188 del Tuel. Addirittura, nel Bilancio 2025 l’ente chiude l’esercizio 2024 con un presunto risultato di amministrazione di + 483.304,22 euro».

«Dal gennaio 2026 – si legge nel documento – e fino al dicembre 2035, continuerà ancora ad essere applicata, nel bilancio comunale, la sola quota quindicinale di 491 mila euro decorsa dal 01.01.2021, del disavanzo 2019 (ultimo anno di fine procedura di dissesto) che è stato di 7 milioni 376 mila euro. L’applicazione di tale debito spalmato in 15 anni è in violazione della legge ed in sfregio alla normativa contabile degli Enti locali dichiarati in stato di dissesto. Infatti, l’Amministrazione, ponendo in ammortamento per 15 anni la rata del debito accertato alla fine della procedura di dissesto, ha compiuto una violazione. Tale grave condotta contabile e finanziaria al solo fine di non individuare il Comune di Milazzo Ente Strutturalmente Deficitario, art.242 del Tuel, e cioè in Pre – dissesto! Il Sindaco, il segretario generale, sono a conoscenza che tutte le assunzioni a decorrere dal 01.01.2021 fino alla prossima assunzione del dirigente contabile, sono tutte in violazioni di legge. Nessuna delle oltre 50 assunzioni, nei vari profili e categoria, è legittima, sono tutte in violazioni della normativa vigente».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin