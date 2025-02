Una raccolta di racconti onirici dal sapore poetico, che parte dal mito per approdare alla storia: si svolgerà oggi, giovedì 20 febbraio, alle 17.30 a Palazzo D’Amico, a Milazzo, la presentazione del libro La Stella e il mare, prima raccolta di racconti di Raffaele Manduca, edita da Pellegrini Editore.

L’evento, moderato dallo scrittore e saggista Pino Privitera, sarà presentato dal giornalista e saggista Enzo Basso. Sarà presente l’autore, Raffaele Manduca, nato a Catania nel 1961, docente di Storia moderna presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (Dicam) dell’Università degli Studi di Messina. Nel corso del pomeriggio è prevista la lettura di brani tratti dal volume a cura dello scrittore Diego Celi.

Parteciperanno alla presentazione anche il sindaco di Milazzo Pippo Midili e l’assessore alla Cultura, Lydia Russo per i saluti istituzionali. Introdurrà la presidente dell’associazione Sciarpabianca, Maria Rosaria Cusumano.

La sinossi del volume: La Stella e il mare è una raccolta di una straordinaria intensità: tre lunghi racconti che disegnano un percorso dal mito alla storia. Un anticlimax di progressivo avvicinamento alla realtà che si sforza di conservare un impianto narrativo accattivante, coinvolgente e, a tratti, anche lirico, senza perdere forza e vigore di concetto e linguaggio. Nel primo racconto “in un tempo che ancora non era tempo” si consuma l’amore tragico fra il Mare e una stella lontana, Gemma, la più splendente della costellazione della Corona Boreale, che diventa per lui “la risposta al suo stesso esistere”. L’indifferenza delle cose è la storia di un uomo “malato di niente” che acquista consapevolezza, sulla scorta di Bertolt Brecht, che l’unica soluzione possibile, quando si è ormai esaurito tutto il novero dei possibili errori e dei fallimenti, è il nulla. Millenovecentocinque narra della strage, oggi quasi dimenticata, avvenuta a Grammichele, piccolo paese del centro della Sicilia, in occasione di una dimostrazione della Camera del lavoro agli inizi del Novecento: uno degli episodi più cruenti del periodo che ebbe una vastissima eco nella stampa nazionale e nelle aule parlamentari.

Docente, scrittore e poeta, Raffaele Manduca ha all’attivo diverse pubblicazioni di carattere storico, tra le quali: La Sicilia, la chiesa, la storia. Storiografia e vita religiosa in età moderna (ed. Sciascia Editore, 2012); Le chiese lo spazio gli uomini (ed. Sciascia Editore, 2005, 2009); Jean Paul Marat, Teoria dell’insurrezione, con Placido Currò (ed. Il Grano, 2017); Francisco Goya, I disastri della guerra, con Placido Currò (ed. Il Grano, 2023). Insieme a Placido Currò, a studenti e dottorandi si occupa di divulgazione storia sui social tramite gli account Instagram e Facebook Costruire storie. Una piazza per la public history. Nel 2022 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, Restò solo voce (ed. Nulla die Edizioni).

