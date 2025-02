LETTERA. «Più controlli in via Madonna delle Grazie. Sabato sera un’auto mi stava travolgendo»

LETTERA. «Più controlli in via Madonna delle Grazie. Sabato sera un’auto mi stava travolgendo»

Scrive alla redazione di Oggi Milazzo un nostro lettore per segnalare l’attuale situazione di via Madonna delle Grazie. Il suo racconto, proprio sabato scorso stava per essere travolto da una macchina che transitava ad alta velocità, è anche una richiesta di aiuto. Nella lettera, infatti, si rivolge alle autorità competenti chiedendo più controlli. Non va dimenticato che la strada è più trafficata, rispetto a qualche tempo fa, a causa della chiusura del ponte e della bretella via mare di Calderà, che collegava Milazzo con Barcellona Pozzo di Gotto, quindi tutto il traffico stradale per Milazzo, va a gravare ulteriormente su questa strada. Che sta diventando sempre più pericolosa.

LA LETTERA. Via Madonna delle Grazie, la strada che va dall’incrocio di Via Verona sino alla chiesa omonima, è meritevole di essere attenzionata. Gli automobilisti transitano sistematicamente a forte velocità, soprattutto nelle ore serali e notturne. Questa zona è stata già oggetto di vari incidenti stradali, in alcuni casi anche molto gravi, in un caso, qualche anno fa, anche con una vittima. Il tratto di strada in questione è molto frequentato, in quanto, oltre all’ospedale, vi sono varie attività, come bar, strutture sanitarie, centro analisi, barbiere, mobilifici, supermercato, panifici, centro scommesse, fioraio, tabaccai, palestra, deposito, ferramenta.

Infatti, proprio sabato scorso, intorno alle 19, per l’ennesima volta, in prossimità del negozio di Mobili “Munafò”, mentre stavo attraversando la strada, un’auto mi stava letteralmente prendendo in pieno, transitando a velocità elevatissima, senza neanche rendersi conto del mio attraversamento. Grazie al mio istinto, per pochi centimetri, non sono stato centrato in pieno dal mezzo.

Ma questo è una dei tanti casi che capitano quotidianamente a chi risiede in questa via.

Ultimamente la strada è più trafficata, rispetto a qualche tempo fa, a seguito della chiusura del ponte e della bretella via mare di Calderà, che collegava Milazzo con Barcellona Pozzo di Gotto, quindi tutto il traffico stradale per Milazzo, va a gravare ulteriormente su questa “maledetta” strada.

Si richiede da parte delle autorità competenti e delle forze dell’ordine e di polizia, una maggiore presenza e controllo di questa zona, soprattutto nelle ore serali e notturne per far rispettare il codice della strada, integrando ulteriormente la segnaletica orizzontale e verticale, che indica l’attraversamento di un centro abitato, che sensibilizzi gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità consentita e di rispettare i pedoni che attraversano la strada, per una maggiore sicurezza di tutti i residenti della zona, di chi ci lavora, di chi ci transita con qualsiasi mezzo.

LETTERA FIRMATA da Vincenzo Gitto

Sulla questione interviene Giacomo Villari, comandante della Polizia Locale di Milazzo. Una richiesta di controlli è stata inviata anche al Comando. «La strada – spiega Villari – compatibilmente con il resto dei servizi, viene attenzionata anche con posti di controllo. Purtroppo non si riesce a garantire un presidio costante. In ogni caso stiamo per inoltrare istanza al Prefetto per l’utilizzo dell’autovelox, in questa come anche in altre strade, e l’apposizione di segnalatori di velocità»

