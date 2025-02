L’istituto ”Guttuso” di Milazzo, diretto dalla preside Delfina Guidaldi, nell’indirizzo del Liceo Artistico, ha organizzato per il progetto nazionale Libriamoci un originalissimo evento che ha unito rievocazione storica, tradizioni popolari, costume, ballo, musica, e, naturalmente, arte e fotografia, peculiari del liceo artistico.

Ospite della scuola è stato nella sede di Via Gramsci del Liceo Artistico di Milazzo il musicista polistrumentista Giovanni Ragno, autore del Cd e libretto dal titolo “E un mazzolin di viole…”, incentrato su “À Màschira” di Cattafi, frazione di San Filippo del Mela.

Hanno partecipato alla manifestazione scolastica alcuni figuranti con i costumi tipici: gli “scacciuni” Pietro Valenti, Giuseppe Ragno, Salvatore Merulla, la “fioraia” Andrea Sposari, il chitarrista Francesco Materia (classe 1935), Salvatore Cambria del direttivo dell’Associazione “À Màschira”, la professoressa di lettere Laura Ragno, ex alunna del Guttuso, Caterina Minnici nel ruolo di make-up artist, la studentessa Iris Bisbano, III A (ballerina del gruppo folcloristico femminile d’“À Màschira”)



Sono stati ripresi gli originali elementi storico-antropologici e folcloristici del Carnevale cattafese con letture, balli e canzoni, in una cornice di contenuti curata dalla referente del progetto, Anna Arizzi.

Giovanni Ragno ha raccontato l’orgoglio filiale e l’amore per le tradizioni di Cattafi, la terra in cui è nato, che ha vissuto in modo attivo e partecipe sin da bambino, soprattutto nel settore artistico-musicale. Suonando il “friscalettu” di canna e altri strumenti ha regalato alla numerosissima platea di studenti e di professori le sue note dai colori emozionanti e i ritmi vivaci delle ballate tipiche. Il Dirigente Scolastico, Delfina Guidaldi, ha relazionato tracciando il contesto storico e illustrando la valenza culturale della tradizione carnevalesca cattafese e ha sottolineato le capacità artistiche di tutti gli intervenuti; ha, altresì, elogiato la valenza culturale del progetto “Libriamoci” al Guttuso, che intreccia sempre elementi letterari ed altri, artistici, di differenti settori. Viva la partecipazione del numeroso pubblico di alunni e professori che ha gremito l’Aula Magna della Scuola e successivamente il Cortile esterno, dove si è inscenato il tipico ballo degli “scacciuni” e della fioraia.

