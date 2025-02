A Milazzo arriva l’Orienteering. Una tappa del 26° Campionato Scolastico Regionale 2024/2025, infatti, si è svolto nei giorni scorsi nella Città del Capo. Si tratta del progetto Fiso “Orienteering – La Palestra Verde” articolato in un circuito di gare regionali e promosso dalla Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) delegazione Sicilia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, il Comitato Regionale Coni Sicilia e le Delegazioni provinciali con le Asd affiliate alla Fiso.

Il Campionato di Orienteering, riservato a tutte le scuole secondarie di 1° e 2° grado della Regione Sicilia e svoltosi a Milazzo, ha accolto 470 studenti della provincia di Messina e Catania che si sono confrontati, con spirito sportivo e interesse per le bellezze artistiche e naturali della nostra città, sul campo di gara (riconosciuto dalla federazione) comprendente il Borgo, Vaccarella e l’area prospiciente alla Cittadella Fortificata.

I partecipanti, dotati di una mappa dettagliata e bussola, hanno esplorato con sicurezza un territorio a loro sconosciuto per raggiungere i punti di controllo scegliendo il percorso migliore e impiegando il minor tempo.

L’Orienteering è una disciplina ludico-sportiva ma è anche un’attività interdisciplinare che coinvolge l’allievo/atleta, attraverso un percorso formativo, in una operatività finalizzata a utilizzare il territorio come aula e palestra verde, programmare, organizzare e realizzare attività didattiche e motorie in ambiente naturale e stimolare un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio. L’orienteering è uno sport che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. E’ chiamato anche lo “Sport dei Boschi”, perché il suo campo di gara ideale é il bosco, ma si puó praticare anche in altri ambienti quali centri storici, parchi pubblici, campagne.

L’evento sportivo e culturale è stato accolto con interesse dall’amministrazione che ha voluto salutare con l’assessore Antonio Nicosia il delegato Fiso Sicilia Piero Greco e tutti i giovani partecipanti.



«Queste iniziative – ha precisato l’assessore – sono occasioni per confermare come la città di Milazzo sia una grande palestra verde. L’obiettivo è quello di incentivare lo sport, il turismo scolastico e concretizzare momenti di socializzazione e prevenzione del disagio giovanile».

Le scuole partecipanti alla gara: Caminiti-Trimarchi di Santa Teresa di Riva, De Amicis di Tremestieri Etneo, G. Falcone di Aci Castello, M. Amari di Giarre, Duca degli Abruzzi di Catania, Istituto Comprensivo di Brolo, E. Patti di Trecastagni, Istituto Comprensivo di Saponara, S. Calì di Linguaglossa, Archimede di Messina, G. Galilei di Spadafora.

