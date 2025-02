«Abbiamo – racconta un lavoratore del porto – imbarcato subito le persone e siamo partiti per le Isole Eolie. C’è stata gente che si è sentita male. Alle 6.05 abbiamo cominciato a sentire puzza di bruciato verso 6.30 l’aria è diventata irrespirabile . Alle 7 abbiamo velocemente mollato gli ormeggi. Le persone al Terminal erano tutte che tossivamo».

Un rogo che ha reso l’aria quasi irrespirabile nella Piana, ma che è stata avvertita, in modo fastidioso, anche nel centro cittadino. In modo particolare nel Porto di Milazzo e anche nel quartiere di San Giovanni.

Intervento della Polizia Locale questa mattina in un terreno agricolo di via Kennedy , vicino al rifornimento di carburante di San Pietro, dove il proprietario stava bruciando dei rami di ulivo e altre sterpaglie.

Fumo invade Milazzo, fuga delle navi dal Porto. Multato proprietario di un terreno per incendio

