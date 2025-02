In occasione della seconda edizione del “Carnevale del Mare” che si svolgerà nei giorni 22 febbraio, 2 e 4 marzo, il comando di Polizia Locale guidato da Giacomo Villari ha disposto delle modifiche della segnaletica e della circolazione stradale al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni in programma in condizioni di assoluta sicurezza.

Praticamente tutto il centro cittadino sarà chiuso al traffico. Ecco il dettaglio.

DIVIETO DI TRANSITO. Istituzione nelle giornate del 22 febbraio – 2 e 4 marzo, dalle ore 15 e fino al termine della manifestazione, il divieto di transito nelle seguenti vie: Luigi Rizzo, Francesco Crispi, Piazza della Repubblica (tratto compreso tra l’intersezione con via F. Crispi e l’intersezione con via G. Medici ); Lungomare Garibaldi (tra l’intersezione con via F. Crispi e l’intersezione con Strada Panoramica Aldo Moro).

DIVIETO DI SOSTA. Sempre nelle tre giornate istituito dalle 14 il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: Luigi Rizzo, Francesco Crispi, Piazza della Repubblica (tratto compreso tra l’intersezione con via F. Crispi e l’intersezione con via G. Medici ); Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con via F. Crispi e l’intersezione con Strada Panoramica Aldo Moro), Piano Baele (tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Medici e L’intersezione con Piazza Caio Duilio); Domenico Piraino; Piazza Mazzini; via Cavour.

DIVIETO DI ACCESSO invece dalle 17,30 – sempre il 22 febbraio -2 e 4 marzo 2025 nelle vie Birago (tratto compreso tra via G. Rizzo e via Dei Mille); Brigiano (tratto compreso tra via G. Rizzo e via Dei Mille); San Giovanni (tratto compreso tra via G. Rizzo e via Dei Mille); Via Portosalvo; Cumbo Borgia (tratto compreso tra via Nino Ryolo e Piano Baele); Riccardo D’Amico (tratto compreso tra via C. Borgia e via Marina Garibaldi).

Per i veicoli provenienti da via Aldo Moro ci sarà l’obbligo di svoltare verso la via Cappuccini, mentre per chi proviene da Via Cappuccini dovrà necessariamente svoltare verso la via Aldo Moro.

