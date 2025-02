Milazzo, domenica la “Passeggiata per la Prevenzione” del cancro. Ecco come iscriversi

Milazzo, domenica la “Passeggiata per la Prevenzione” del cancro. Ecco come iscriversi

Dopo il forzato rinvio del 2 febbraio per le avverse condizioni meteo, si svolgerà domenica 23 febbraio, dalle 9 alle 13, la “Passeggiata per la Prevenzione”, iniziativa promossa dall’assessore ai Beni Culturali Lydia Russo insieme ai colleghi Natascia Fazzeri e Antonio Nicosia e finalizzata a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione del cancro e del sostegno ai pazienti oncologici.

Un evento, che si svolgerà in via Crispi, di fronte al Municipio, organizzato in collaborazione con l’Uoc Spem dell’Asp Me, il Centro Gestionale Screening dell’Asp Me e l’Uosd Igiene Ospedaliera del Policlinico Universitario G. Martino di Messina e che coinvolgerà attivamente la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni sportive, quelle di volontariato e le scuole milazzesi.

Le associazioni sportive milazzesi promuoveranno l’attività fisica come strumento fondamentale per la prevenzione di numerose malattie, incluso il cancro. Le associazioni di volontariato (Airc, Aido, Admo, Avis e la Croce Rossa Italiana) evidenzieranno il valore della solidarietà e dell’impegno collettivo nella lotta contro il cancro, mentre le scuole sensibilizzeranno le nuove generazioni sull’importanza della prevenzione e del supporto alla ricerca scientifica.

L’iniziativa è stata supportata nell’organizzazione dal Movimeto Sportivi Milazzesi.

«Il movimento – interviene il presidente Gianluca Venuti – non ha esitavano e partecipare a questo evento promosso dal Comune di Milazzo, che segue di fatto la giornata mondiale di prevenzione contro il cancro. Da sempre sosteniamo la prevenzione nel tentativo di prevenire l’insorgenza di malattie anche grazie all’attività fisica. Per questo motivo invitiamo tutti alla pratica sportiva e soprattutto a partecipare attivamente all’evento sottoponendosi agli screening oncologici offerti in occasione della mattinata»

La giornata ha come main sponsor il Parco Corolla e Decathlon. «Non potevamo mancare – aggiunge Santi Grillo, direttore del Centro Commerciale Parco Corolla – ad un evento così importante. La prevenzione è importantissima e noi abbiamo voluto dare il nostro contribuito alla realizzazione di questo evento. Un supporto che è stato anche organizzativo e strutturato in più settori»

Il percorso della passeggiata attraverserà il centro di Milazzo, arrivando fino al Castello e tornando al punto di partenza in via Crispi (Municipio). Sarà un’occasione per praticare attività fisica in un ambiente storico e suggestivo, unendo benessere e prevenzione.

L’evento prevede numerosi momenti di riflessione, tra cui letture di testimonianze di pazienti e medici oltre agli interventi di esperti del settore. Saranno allestiti stand tematici per offrire supporto concreto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.

I visitatori potranno usufruire dei seguenti servizi:

Stand Onco Beauty e Farmaceutico: prodotti e consulenze per alleviare gli effetti collaterali della chemioterapia, a cura della Farmacia Alioto.

Stand Nutrizionale: consulenza alimentare promossa da Depagroup, azienda multidisciplinare che si occupa di Salute, Benessere e Prevenzione, in collaborazione con Pierluigi D’Aliberti (Biologo Nutrizionista), esperto in nutrizione che offrirà consulenze per aiutare i malati oncologici a gestire la loro alimentazione durante il percorso di cura. La Depagroup durante l’iniziativa metterà a disposizione una delle sue unità mobili, offrendo ai pazienti la possibilità di ricevere consulenze nutrizionali in modo pratico e confortevole.

Stand Legale: informazioni sui diritti dei pazienti oncologici, in particolare su permessi e congedi lavorativi, a cura degli avvocati Serena Italiano e Antonina Martines.

Stand di Prevenzione: consulenze gratuite sulla prevenzione e diagnosi precoce di tumori, incluse vaccinazioni per il papilloma virus e screening oncologici (Pap Test, Mammografia), a cura dell’Uoc Spem dell’Asp Me e dell’Uosd Igiene Ospedaliera del Policlinico Universitario G. Martino di Messina.

L’ISCRIZIONE. La partecipazione all’evento richiede una quota di iscrizione di 5 €, che include una t-shirt. I fondi raccolti saranno destinati al finanziamento della ricerca contro il cancro. Le iscrizioni saranno aperte a partire dalle 8.30, con uno stand dedicato.



