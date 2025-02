Damiano Maisano consigliere di minoranza del Comune di Milazzo passa al Gruppo Misto. Stasera in aula consiliare comunicherà le dimissioni dal partito politico “Sud Chiama Nord” e il nuovo passaggio.

Sulla sua fuga dal partito di Cateno De Luca si parla dal mese di dicembre. Quando in città si era diffusa l’indiscrezione del suo possibile passaggio al centro destra. Notizia scritta da Oggi Milazzo che Maisano ha subito smentito inviando la richiesta di rettifica alla nostra redazione.

Dopo due mesi di silenzio e diverse mozioni dell’opposizione dove mancava la sua firma, oggi arriva la comunicazione ufficiale.



«I cambiamenti – scrive Damiano Maisano in una nota – che hanno caratterizzato quest’ultimo periodo di attività politica sicuramente non sono stati di poco conto rispetto a quando ho deciso di aderire al partito “Sud chiama Nord”. Una adesione convinta ed entusiastica che ha portato al coinvolgimento di tante persone a me vicine che hanno dato, con altrettanto entusiasmo, disponibilità ad iniziare questo nuovo percorso. L’ultimo anno non è stato sicuramente facile, con campagne elettorali, su tutte quella delle Europee che a Milazzo ci ha visti protagonisti con un grande risultato. Non ci siamo risparmiati e non ci risparmieremmo se non avessimo notato un rallentamento dell’azione politica del partito, quasi a voler anticipare una inversione di rotta. Ho avuto modo di confrontarmi col mio gruppo per un’analisi della situazione e al termine di diversi incontri abbiamo deciso che in questa fase è opportuno iniziare una fase di riflessione alla luce della grande incertezza che regna nel panorama politico. Per questo dopo aver comunicato le mie dimissioni ai vertici del partito, stasera annuncio l’abbandono a “Sud chiama Nord” e la mia collocazione in Aula nel gruppo Misto»

Damiano Maisano prima di approdare a “Sud Chiama Nord” faceva parte della Lega. Partito che ha lasciato nel novembre del 2023.

