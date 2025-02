Lavori ex Asilo Calcagno, in estate l’inaugurazione del Museo delle Tradizioni Marinare. LE FOTO

L’obiettivo è inaugurare il Museo delle tradizioni marinare in estate. Otto grandi spazi espositivi, locali direzionali e l’area esterna sarà recuperata per ospitare mostre all’aperto ma anche conferenze e soprattutto sarà la nuova sede del palischermo San Tommaso, attualmente ubicato in piazza San Papino.

A tagliare il nastro sarà il ministro Nello Musumeci che da presidente della Regione ha concesso al Comune di Milazzo un contributo di un milione di euro per riqualificare l’ex Asilo Calcagno. E salvo imprevisti, i termini dovrebbero essere rispettati.

Dopo l’iniziale fase difficile culminata anche nell’avvicendamento della ditta, l’attuale esecutore, la “Fratelli Destro” di Tortorici sta cercando di recuperare il terreno perduto. I lavori procedono infatti spediti affinché si possa consegnare quello che l’amministrazione definisce “un altro simbolo di riqualificazione urbana della città”.

Completati i solai di interpiano a breve verrà ripristinata la copertura in legno e tegole, si procedere ad installare un vano ascensore per rendere accessibile a tutti la struttura, spazi esterni da ultimare e finestre recuperate nel loro totale bellezza di un tempo.

La prossima settimana verrà collocata la scala e permetterà di accedere al piano superiore.



«Abbiamo avuto ragione ad intervenire su questo bene che si stava perdendo – ha detto il sindaco Pippo Midili – che presto sarà usufruibile dalla cittadinanza”.

Il cronoprogramma dei lavori prevede adesso il rifacimento della parte di tetto mancante, la realizzazione dei nuovi impianti, il restauro conservativo della parte decorativa, d’intesa con la Soprintendenza, la pavimentazione, la posa dell’intonaco e quindi l’installazione dell’illuminazione e degli arredi.

