Con l’inizio dei lavori all’ospedale “Fogliani” di Milazzo la direzione sanitaria ha disposto da oggi alcune limitazioni per l’accesso al nosocomio. A causa del cantiere aperto per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso gli attuali accessi non saranno più fruibili come prima proprio per la presenza degli operai.

Per raggiungere il Pronto Soccorso resterà aperto l’accesso al cancello principale del presidio. Sarà ancora fruibile per le autovetture che devono trasportare un paziente al Pronto Soccorso però non potranno fermarsi nel parcheggio antistante, occorrerà lasciare l’auto al di fuori della struttura ospedaliera e accedere a piedi da un nuovo accesso realizzato con una rampa per i diversamente abili, sulla strada di Grazia, proprio di fronte ad un bar, che immette all’ingresso secondario dell’ex Psichiatria. Da qui sarà possibile raggiungere anche i vari reparti.

All’interno, infatti, gli unici stalli consentiti sono quelli adiacenti gli ambulatori ma in grado di accogliere pochi mezzi. L’accesso esclusivamente a piedi per chi deve visitare i ricoverati.

Novità anche per i pazienti dializzati che potranno accedere nel reparto attraverso il piano seminterrato, dall’ingresso della Farmacia posta al disotto della passerella di collegamento con l’attuale Pronto Soccorso.

A breve partiranno anche i lavori di realizzazione della nuova tettoia a copertura dell’accesso del Pronto Soccorso temporaneo, che dovrebbero durare circa un mese. Quanto alla tempistica dei lavori nella loro totalità, dovrebbero essere completati entro sei mesi.

Insomma per i cittadini non mancheranno i disagi. Seppur pienamente operativo oltre all’ampliamento del Pronto Soccorso è previsto anche l’adeguamento sismico di tutto il complesso sanitario. Tutti i reparti saranno interessati e si registreranno di volta in volta, secondo un cronoprogramma degli interventi, spostamenti e trasferimenti in altre aree di presidio, e, verosimilmente anche alcuni ridimensionamenti.



Si tratta di lavori per i quali è stato messo a disposizione dall’Asp di Messina un finanziamento di 1 milione e 600 mila euro.

