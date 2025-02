Nuova polemica a Palazzo dell’Aquila. Proprio mentre stava per essere archiviata la questione del contributo sull’impianto sportivo di Bastione di 250 mila euro revocato e che il Comune dovrà restituire al Ministero dell’Interno non appena il consiglio comunale approverà il debito fuori bilancio (tenuto conto che non è stato mai correttamente posto il vincolo sulla somma a bilancio) scoppia una nuova disputa tra l’amministrazione comunale e il consigliere di minoranza Lorenzo Italiano sempre riguardo la struttura sportiva.



Italiano ha, infatti, contestato all’amministrazione di non averla voluta gestire in proprio e renderla fruibile alla comunità con tariffe sociali, assegnandola ad un privato l’Asd Tennis School Milazzo, per un canone di 3700 euro l’anno: circa 10 euro al giorno. Lanciando poi l’accusa che tra i soci fondatori del sodalizio ci sarebbero il fratello e la cognata dell’assessore ai Lavori Pubblici e ipotizzando un vero e proprio caso di “parentopoli”

Affermazioni che ovviamente hanno alzato il livello delle polemiche.

Gli uffici di palazzo dell’Aquila che hanno portato avanti la gara pubblica hanno subito risposto alle accuse mettono in evidenza “la piena regolarità della gara mai oggetto di contestazioni e/o contenziosi” esperita a valle di una pubblica manifestazione di interesse a cui hanno partecipato sette ditte, tutte invitate, di cui ne sono risultate sei escluse in quanto non in possesso dei requisiti di legge, quindi non “per puro caso” come erroneamente sostenuto dal Consigliere Italiano.



Inoltre “in atto non è stato firmato alcun contratto con la società che era risultata vincitrice poiché la stessa ha esercitato il diritto di recesso dall’aggiudicazione per sopravvenute criticità al suo interno, ed è stato avviato il procedimento per la revoca dell’aggiudicazione, avvenuta non solo in base all’offerta economica ma anche in virtù della realizzazione di una sorta di “Club House” a cura e spese dell’aggiudicatario che consiste in un punto ristoro, un sistema di videosorveglianza, miglioramento arredo urbano, nuove piantumazioni, un secondo campo da tennis coperto e un nuovo campo da Pickleball”.

A questo punto però dovrà essere esperita una nuova procedura di gara.

