Prende sempre più forma il programma dell’undicesima edizione del Milazzo Film Festival – Attorstudio, in programma dal 6 al 9 marzo al Teatro Trifiletti di Milazzo, sotto la direzione artistica di Caterina Taricano e Mario Sesti.

Una delle novità è la preview del Festival. Lo spettacolo di Sergio Rubini “Sud” (musiche originali di Michele Fazio) in programma mercoledì 5 marzo, alle 21, al teatro Trifiletti aprirà la rassegna mamertina.

«Per farvi un’idea di questo spettacolo immaginate per un attimo di non essere seduti tra le file di una platea a teatro, ma nello scompartimento di un treno. Un treno un po’ spericolato perché a guidarlo è un attore ma anche un regista: un tizio magrino, il profilo puntuto, Sergio Rubini. Già altre volte in passato, ma solo sul grande schermo, vi ha fatto racconti di treni, binari, piccole stazioni di posti sperduti».

L’evento del noto regista, attore e sceneggiatore italiano, che sarà anche ospite del Milazzo Film Festival è organizzato dall’Associazione L’Altra Milazzo e patrocinato del Comune di Milazzo. Costo dei biglietti 15 euro platea, 12 palchi.

Sezione esclusiva della kermesse milazzese, invece, è la proiezione di una serie di documentari sulla Sicilia restaurati dal Museo del Cinema di Torino e dalla Cineteca del Friuli. Filmati risalenti ad inizio secolo scorso e accompagnati dalle note dell’artista milazzese Fabio Sodano.

I titoli sono: Sicilia illustrata (1907), Attraverso la Sicilia (1920), L’industria dell’argilla in Sicilia (1920), Nella Conca d’oro (1920) del Museo del cinema di Torino e L’eruzione del Monte Etna (1910), Costruzione delle baracche a Messina (1909) della Cineteca del Friuli.

Quest’ultimo filmato, della durata di 6 minuti e 40 secondi, documenta la costruzione degli alloggi in legno approntati per ospitare gli sfollati all’indomani dei tragici eventi della sciagura del 1908 e verrà proiettato per la prima volta nel messinese.

Al via anche il bando di concorso per cortometraggi: “La condizione della donna nella società odierna”. Tra le varie attività del Festival, considerato che la Giornata Internazionale della Donna ricorrerà durante le giornate di spettacolo, il comitato organizzatore ha deciso di coinvolgere gli studenti delle scuole medie e superiori di tutta la provincia, in un contest dedicato alla donna. L’obiettivo è quello di riflettere su parità di genere, diritti e sfide delle donne attraverso la creatività audiovisiva.

Il contest che prevede da parte di ogni scuola la realizzazione di uno o più cortometraggi, della durata massima di 5 minuti, saranno proiettati nella mattinata di sabato 8 marzo.

