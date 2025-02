I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, due persone della zona, in ordine al reato di gestione di rifiuti non autorizzata.



Nell’ambito delle attività volte al rispetto delle norme in materia ambientale, nell’area industriale di Milazzo, i Carabinieri hanno predisposto un mirato servizio finalizzato a contrastare le condotte illecite connesse all’abbandono e allo smaltimento dei rifiuti, che deturpano e possono causare gravi danni

all’ambiente naturale e alla salute.



Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno scoperto un’area di circa 350 metri quadrati adibita a stoccaggio di rifiuti al cui interno erano stati accatastati numerosi elettrodomestici e vario materiale ferroso senza alcuna autorizzazione.



Una volta delimitata l’area, sottoposta a sequestro, i Carabinieri hanno effettuato gli accertamenti che hanno permesso di risalire ai responsabili che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.



Il controllo per la tutela dell’ambiente, è una delle priorità delle attività preventive e di contrasto poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, d’intesa con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Procuratore Giuseppe Verzera, molto attenta a fenomeno, tenuto conto delle gravi conseguenze che gli illeciti nel settore possono provocare al territorio.

