Gli alunni della scuola sono stati invitati dal presidente Versaci, che nel suo discorso ha ringraziato la scuola per la collaborazione, ad assistere gratuitamente alla partita che si terrà allo stadio Marco Salmeri domenica 16 febbraio. L’intento è sostenere la squadra nella partita contro il Mazzarrone. L’incontro è solo il primo dei tanti che rientrano tra gli appuntamenti propedeutici ad una serie di collaborazioni future tra la Società Sportiva Milazzo e il settore di comunicazione grafico-pubblicitario.

Una rappresentanza dei calciatori della SS Milazzo, tra cui due ex alunni della scuola era presente e ha lanciato un forte messaggio agli studenti.

«Ragazzi, non mollate mai – precisa l’allenatore Bognanni – nel corso della vostra vita ci saranno momenti difficili e sicuramente commetterete degli errori perché siete giovani ma l’importante è capirli e migliorare».

