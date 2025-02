Definito il programma del Carnevale del Mare 2025 promosso da un gruppo di lavoro guidato dall’esperta del sindaco Midili, Lucia Scolaro. Un programma che coinvolge associazioni, scuole e parrocchie.

Si comincia sabato 22 con la sfilata dei carri e dei quadri ispirati al mare di Milazzo a partire dalle 15.30, dalla via Luigi Rizzo sino a Vaccarella con ritorno in piazza della Repubblica, dove il divertimento continuerà alle 20 con il concerto del gruppo “Atmosfera blu”.



Giovedì 27, secondo appuntamento. Alle 18 si aprirà il “Villaggio di carnevale” in piazza Duomo a cura dell’associazione Mylae Events aps con la collaborazione dell’animazione “Fantavolando”. Tanta musica, divertimento e animazione con la “Dream Factory” e la partecipazione delle scuole di ballo e di musica cittadine.

Quindi in piazza Duomo dalle 20 degustazione di maccheroni e chiacchiere a cura dei commercianti cittadini e poi balli di gruppo (latino americani e caraibici) a cura del maestro Giuseppe Pino e dj Morris.

Sabato 1 marzo, si proseguirà con il villaggio di carnevale sempre in piazza Duomo con animazione e giochi per i bambini. Domenica 2 marzo invece dalle 15.30 la sfilata dei carri prenderà il via dalla via Rizzo e sarà possibile ancora entrare nel “Villaggio di carnevale” sempre in piazza duomo pronto ad accogliere e far divertire i bambini grazie all’animazione di Fantavolando. Alle 21 invece esibizione del comico Giovanni Cacioppo.

Il gran finale del carnevale del mare si avrà martedì 4 febbraio con ancora la sfilata dei carri a tema a partire dalle 15.30 e poi sempre in piazza Duomo dalle 20 ci sarà l’esibizione del “Luciano Fraita Show” e tra canti e balli si arriverà alla premiazione dei vincitori.

“Sono orgogliosa della collaborazione con quanti hanno deciso di adoperarsi per proporre, sulla scorta del successo dell’anno scorso, un carnevale che vuole far divertire i milazzesi e i visitatori” – afferma Lucia Scolaro -. Un carnevale inclusivo e mi auguro che la partecipazione sia numerosa così come lo è stata nella prima edizione”.

