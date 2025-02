Nell’ambito delle misure poste a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Messina Annino Gargano, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha emesso 8 avvisi orali, un divieto di accesso alle aeree urbane, comunemente noto come “Daspo Willy” ed un D.A.SPO., il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Due degli avvisi orali sono stati emessi nei confronti di due donne, madre e figlia, resesi responsabili nei mesi scorsi di gravi episodi di violenza che avevano suscitato particolare allarme sociale. In particolare, la vicenda riguarda la violenta aggressione consumata ai danni di una sedicenne nelle vicinanze di un bar di Santa Lucia Sopra Contesse, colpita dalla giovane figlia con una mazza da baseball mentre la madre rimaneva sull’uscio del bar, non solo evitando di intervenire per porre fine alla violenza ma addirittura impedendo l’intervento di chiunque altro per prestare soccorso alla vittima che, nella circostanza, riportava gravi lesioni. Il relativo processo penale si è concluso con la condanna delle due donne anche in appello, con sentenza pronunciata nei giorni scorsi. L’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura ha consentito di appurare come l’episodio non sia stato un caso isolato, in quanto le stesse si erano rese protagoniste di un’altra rissa nel settembre del 2023, riportando anche per questa una condanna.

Su proposta del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo altro avviso orale è stato emesso nei confronti di un soggetto, già gravato da precedenti penali e di polizia, che si è reso autore la scorsa estate di gravi condotte nel territorio di quel comprensorio, minacciando pubblici amministratori affinché, attesa la grave crisi idrica comunale, gli stessi disattendessero i piani di approvvigionamento delle utenze residenziali, per rifornire prioritariamente la propria impresa commerciale.

Ancora, su proposta del Commissariato di Pubblica Sicurezza di S. Agata di Militello, un avviso orale è stato emesso nei confronti di un minorenne, già destinatario poche settimane fa di Daspo Willy, unitamente ad altri 5 soggetti, coinvolti in una rissa all’interno di un pubblico trattenimento di quel centro, valutata la pericolosità sociale manifestata dallo stesso alla luce dei diversi precedenti di polizia nonostante la giovane età.

Infine, ulteriori quattro avvisi orali, di cui tre su proposta del Commissariato di Pubblica Sicurezza di S. Agata di Militello e uno su proposta del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina, sono stati emessi nei confronti di altrettanti soggetti, dei quali è stata valutata la pericolosità sociale, alla luce dei numerosi precedenti penali e di polizia dai quali erano gravati e delle gravi condotte di cui si sono resi autori.

Costante è, inoltre, l’attenzione al fenomeno della cosiddetta Malamovida, mediante l’attività volta a contrastare le forme di violenza nei luoghi di aggregazione giovanile, che destano particolare allarme sociale e costituiscono grave turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, il Questore di Messina ha emesso un Daspo Willy nei confronti di un minore protagonista di recente di un grave episodio di violenza. Il giovane, mentre si trovava nella serata di un fine settimana nei pressi di una sala giochi sita all’interno di un centro commerciale di Villafranca Tirrena, ha aggredito per futili motivi un coetaneo lì presente con altra comitiva di amici, causandogli gravi lesioni a un occhio. L’episodio ha provocato grave disordine, all’esterno del locale e più in generale nell’area del centro commerciale, luogo di ritrovo dei giovani e particolarmente affollato durante i fine settimana. Al giovane è stato imposto il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze del centro commerciale e di una serie di esercizi siti sul lungomare C. Colombo di Villafranca Tirrena per un anno.

Un DASPO, infine, è stato emesso nei confronti di un ultras dell’ACR Messina, deferito all’Autorità Giudiziaria perché, in occasione dell’incontro di calcio “ACR Messina – Taranto FC 1927”, svoltosi lo scorso 7 settembre 2024, mentre si trovava con uno sparuto gruppo di tifosi sulla collinetta retrostante la Tribuna B dello stadio “Franco Scoglio”, aveva acceso dei fumogeni che erano esplosi, con una deflagrazione udita e vista dal terreno di gioco. Al soggetto, già destinatario in passato di due provvedimenti analoghi, della durata rispettivamente di cinque e sei anni, è stato applicato un nuovo Daspo della durata di otto anni.

